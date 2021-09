Makers ‘Kopen zonder kijken’: “Als een stel teleurgesteld is, voel je je klote als team”

LINDA.nl sprak met Kopen zonder kijken-regisseur Thijmen Vissers.

Teleurgestelde deelnemers

Wie herinnert zich nog Jeffrey en Diana? De twee waren allesbehalve blij met de woning in Haarlem die voor hen werd uitgezocht. Sterker nog: het huis - die ze onderling ‘de grafsteen’ noemde, stond binnen één dag weer te koop op Funda. Ook dit seizoen was het weer raak. Yort en Merel baalden in eerste instantie van de woning die ze hadden gekocht zonder te kijken.

Niet in de koude kleren

De kijkers van het programma vinden dat altijd pijnlijk om te zien, maar ook bij de makers gaan hoogopgelopen emoties van deelnemers niet in de koude kleren zitten. “Ja, dan zie je Merel toch heel hard huilen op televisie, omdat ze het eerst niks vond. Dan voel je je wel klote als team”, vertelt de regisseur.

Dare devils

De kandidaten van het eerste seizoen worden door de redactie liefkozend ‘de dare devils’ genoemd. “Zij hadden geen blauwdruk en wisten echt niet wat het eindresultaat zou zijn. Het is zo wezenlijk. Waar je woont of werkt, dat is een groot onderdeel van de basis van het leven. Ons team gaat bepalen waar je kinderen opgroeien, waar je boodschappen doet, ’s avonds thuiskomt”, legt Thijmen uit. “Dat is een grote verantwoordelijkheid. We weten dat we de levens van mensen kunnen veranderen.”

Singles

In Kopen zonder kijken zien we alleen maar koppels bij wie de zoektocht naar een huis vastloopt, maar hoe zit het met singles? Thijmen: “Singles wijzen wij voor dit programma helaas af. De dynamiek tussen twee mensen, geen knopen kunnen doorhakken: dat zorgt juist voor het leuke samenspel.”

Spin-off

Wel zegt de regisseur dat hij iets nieuws wil bedenken om ook deze doelgroep te helpen. “Mogelijke spin-offs van Kopen zonder kijken, bijvoorbeeld. Een zoektocht voor singles, de verbouwing verzorgen van bestaande huizen: we staan altijd open voor andere mogelijkheden.”

Bron: LINDA