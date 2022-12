Makers van ‘Married at first sight’ gaan het anders doen: twee bekende gezichten nemen afscheid

Sinds het overlijden van trouwambtenaar Walter Vermeer, jarenlang een vast gezicht in het liefdesprogramma, rouleert RTL om andere BABSen de kans te geven om onderdeel uit te maken van deze televisieproductie. Dat meldt RTL Boulevard.

Veranderingen in Married at first sight

“Elk jaar ontvangen wij tientallen aanmeldingen van trouwambtenaren die graag mee willen doen. Op deze manier geven we zoveel mogelijk BABSen de kans om zo’n unieke bruiloft te mogen doen”, zegt een woordvoerder van RTL.

Daarom bedanken de programmamakers Jeroen Smits en Mildred Nijhove voor hun inzet het afgelopen seizoen. In plaats daarvan verbinden volgend seizoen Mariëlle Jongmans (al jaren onderdeel van het programma), Eelco Schippers en Soraya de Bakker de durfals die ‘blind’ met elkaar wil trouwen in de echt.

Van links naar rechts: Mariëlle Jongmans, Jeroen Smits en Mildred Nijhove. Beeld Nander de Wijk

Nieuw seizoen

In het nieuwe seizoen van Married at first sight gebeurt er volgens seksuoloog Eveline Stallaart ‘weer veel nieuws’ met dingen die je als kijker ‘nog nooit hebt gezien’. “Het is gelijk een bang”, vult presentator Carlo Boszhard cryptisch aan. “Of dat je denkt: wat een pijnpunt.”

“Ze zijn net getrouwd, gaan meteen het vliegtuig in op reis en dat zijn natuurlijk spannende momenten”, aldus Anne Campagne, die als relatiecoach bij het programma aansluit. Zij gaat, net als andere MAFS-experts, mee op huwelijksreis om de koppels tijdens de eerste dagen als getrouwd stel te begeleiden. “Het wordt hard werken”, bevestigt Carlo.

Startdatum

Married at first sight start op 3 januari 2023 op RTL 4 en bij Videoland. Fans van het programma worden getrakteerd op twee afleveringen per week én een verrassing.

Carlo Boszhard gaat verhuizen naar een gigantische villa in Landsmeer. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt meer over de verhuizing, waaronder een opvallend detail betreffende Carlo’s verloofde Herald.

Bron: RTL Boulevard