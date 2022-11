Malou Gorter geroemd om rol in ‘Oogappels’: “Merel is een van de beste personages ooit”

Elke woensdagavond zitten veel gezinnen klaar om samen te kijken naar de worstelingen tussen ouders en pubers.

Over ‘Oogappels’

Oogappels volgt vier gezinnen waarbij de ouders worstelen met de opvoeding van hun puberkinderen. Social media, stress, seks en drugs: ouders van nu voelen veel druk om hun kinderen er doorheen te loodsen, maar dat gaat vaak niet zoals ze willen. Bracha van Doesburgh, Malou Gorter, Ramsey Nasr, Jeroen Spitzenberger en Eva van der Gucht spelen de hoofdrollen.

Dialoog van Merel

Het is in de aflevering van woensdagavond 2 november vooral het dialoog van het personage Merel dat veel losmaakt bij kijkers. De afgelopen afleveringen hebben liefhebbers van het programma gezien hoe de alcoholverslaving van Merel meer kapot maakt dan haar lief is. Zelfs haar kinderen hebben zich van haar afgekeerd. In het laatste deel van de aflevering praat Merel tijdens haar therapie openhartig over haar gevoelens en dat zorgt ervoor dat kijkers het niet droog houden.

Reacties

“Deze scène… Tranen met tuiten hier en ik ben niet de enige lees ik in de reacties”, schrijft een kijker. Een ander: “Malou Gorter verdient een Gouden Kalf voor beste hoofdrol in een dramaserie, onuitstaanbaar goed!”

Zo herkenbaar uit een tijd die gelukkig lang achter me ligt.#MalouGorter wat ben je toch goed! 🏆 #oogappels https://t.co/IixweVRCEJ — Ⓘ𝓷gⓡ𝓲๔ (@ItIsMe_Ingrid) 3 november 2022

Vind Merel echt een van de beste personages die ik ooit in een Nederlandse serie heb gezien. 🫶🏽 #oogappels — 💗 Mastermind Jennifer (pisces) 💗 (@JenniferFK_) 2 november 2022

Wat is #Oogappels een steengoede serie en wat kan Merel goed acteren. 😊 — Noortje van Lith (@LithNoortje) 2 november 2022

Ik heb een #oogappels support group nodig. Ik ben nog steeds aan het bijkomen van deze aflevering, het kwam zo hard binnen, pfoe ❤️ — Villanelle🏳️‍🌈 (@_agentv_) 3 november 2022

Malou Gorter verdient een Gouden Kalf voor beste hoofdrol dramaserie #oogappels, onuitstaanbaar goed! — Gerdo (@gerdokuiper) 2 november 2022

Wat is het toch een fantastisch seizoen weer van #oogappels. Zo goed geacteerd, en vaak zo herkenbaar. Leerzaam, ontroerend en mooi, genieten op de woensdagavond. — Ton Berkvens (@TonBerkvens) 2 november 2022

Deze aflevering van #Oogappels steeg echt boven zichzelf uit, zeg. En ik lees net (pas) dat er een seizoen 5 komt. Jihaaaa! — Suzanne Geurts (@SuzanneGeurts) 2 november 2022

Ik ben zo benieuwd wie het personage Merel bedacht heeft in #oogappels. Ik weet, fictie, toeval, maar de gelijkenis met iemand die ik heel goed gekend heb is gewoon griezelig en geweldig! En Marlou Gorter ook. — Jitske van Kaam (@jitskevankaam) 2 november 2022

Nog even over #Oogappels gisteren

Wauw, wat mooi en goed en ontroerend met vaak zo herkenbare dingen. — FreekFotografeert (@FFotografeert) 3 november 2022

Bron: BNNVARA