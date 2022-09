Man Bibian Mentel herdenkt haar op 50ste verjaardag: “Lieve Bieb, rust zacht en weet dat het goed gaat met ons”

Bij een mooie foto van Bibian schrijft Edwin Spee een lieve tekst.

Vijftigste verjaardag van Bibian Mentel

‘Je mooie lach en alle mooie herinneringen zullen we nooit vergeten’, schrijft Edwin onder andere. Ook laat hij weten dat hij haar mist. ‘We missen je maar genieten verder van het leven! Lieve Bieb, rust zacht weet dat het goed gaat met ons.’

Nieuwe liefde na overlijden van Bibian

Drievoudig paralympisch kampioene Bibian Mentel is in maart 2021 op 48-jarige leeftijd overleden. Ruim twintig jaar vocht ze tegen herhaaldelijk terugkerende kanker. Uitzaaiingen in de hersenen zijn haar uiteindelijk fataal geworden. Bibian was voor veel Nederlanders een inspiratie door de positieve manier waarop ze in het leven stond en met haar ziekte omging.

Een half jaar later, in september 2021, maakt Edwin bekend dat hij een nieuwe liefde heeft: Mandy. Naast duizenden felicitaties kreeg Edwin ook reacties van mensen die het te snel vinden na het overlijden van Bibian. “Voor deze mensen misschien te vroeg, maar voor Bibian waarschijnlijk zelfs veel te laat. Verdriet en liefde staan heel dicht naast elkaar, maar zoals Bibian altijd zei: ‘Verdriet mag er zijn, maar je moet er niet in verdrinken’”, legt hij uit in zijn column in Margriet.

Ondanks het grote verlies zet Edwin na het overlijden van Bibian door. Zo zou ze het graag gewild hebben, zegt hij.

