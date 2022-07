Manager Linda de Mol: “Linda is niet terug bij Jeroen”

Aan het ANP laat het management weten dat er geen sprake is van een verzoening.

Linda de Mol niet terug bij Jeroen

Juicekanaal Life Of Yvonne schreef dat de twee weer bij elkaar zouden zijn. Eerder schreven verschillende juicekanalen al dat Jeroen in de buurt van de woning van Linda zou zijn gespot.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

In januari kwam via een aflevering van de YouTube-serie BOOS naar buiten dat Jeroen Rietbergen zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit zou hebben plaatsgevonden toen hij als bandleider werkzaam was bij The voice of Holland.

Relatiebreuk

Jeroen ontkende, maar Linda besloot wel de stekker uit hun relatie te trekken. Ze schreef destijds in een statement: “Ik heb inmiddels mijn relatie verbroken, Jeroen woont niet meer bij mij.” Ze vervolgde: “Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet.”

Strafrechtelijk onderzoek

Tegen Jeroen loopt nog een strafrechtelijk onderzoek. Hij heeft eerder aangegeven hier graag aan mee te willen werken en zijn kant van het verhaal te willen vertellen. Hij ontkent nog steeds dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd.

Bron: ANP