Mannen van 'Even tot hier' pakken Matthijs van Nieuwkerk genadeloos hard aan

De presentator blijft tijdens de uitzending van zaterdagavond dan ook niet gespaard.

Beschuldigingen

Daarmee zijn de mannen van Even tot hier erg actueel. Het verhaal dat Matthijs voor een onveilige werksfeer zorgde achter de schermen bij De wereld draait door kwam namelijk vrijdagavond pas via de Volkskrant naar buiten. De beschuldigingen zorgden gelijk voor veel commotie in de mediawereld.

‘Even tot hier’

Het satirische programma Even tot hier kon natuurlijk niet achterblijven en pakt de presentator gelijk hard aan. Slechts een dag na het uitkomen van het onthullende verhaal hebben ze al een spraakmakend lied in elkaar getoverd. Het nummer La Bohème van Matthijs’ favoriete zanger Charles Aznevour hebben ze omgedoopt tot Achter de schermen.

Het nummer zit vol grappen over het tirannieke gedrag van Matthijs. “Achter de schermen bleek het een duivel en tiran. Achter de schermen scheten de mensen zeven kleuren voor die man”, zingen Jeroen en Niels tijdens de uitzending. “Ze riepen in koor, die kerel draait door, moest je weer op de knieën.”

Alleen maar lof voor de cabaretiers

Op social media regent het complimenten. Kijkers zijn enthousiast en vinden het ijzersterk dat het duo dit lied al in zo’n korte tijd heeft kunnen bedenken. ‘Even tot hier is briljant. Zetten Matthijs van Nieuwkerk genadeloos te kakken. Keiharde humor. Ze durven hun eigen huis BNNVara aan te pakken. Top!’ en ‘Zo ongekend knap wat die mannen maken in zo’n korte tijd. Het enige programma dat ik met plezier morgen voor een tweede keer kijk’, klinkt het op Twitter. Een andere kijker reageert met: ‘Sta er nog elke week van te kijken hoe briljant Even tot hier in elkaar zit. En zo enórm actueel. Nieuws van gisterenavond al verwerkt tot een rode draad en een enorm pakkend liedje. Zo knap!’

#eventothier is briljant. Zetten #Matthijsvannieuwkerk genadeloos te kakken. Keiharde humor. Ze durven hun eigen huis #bnnvara aan te pakken. Top! — RotterdammerT (@Feyenoorder0186) 19 november 2022

Sta er nog elke week van te kijken hoe briljant #eventothier in elkaar zit. En zo enórm actueel. Nieuws van gisterenavond al verwerkt tot een rode draad en een enorm pakkend liedje. Zo knap! — Mathieu van de Ven (@mathieuvandeven) 19 november 2022

Speciaal voor Matthijs een klassiekertje van Aznavour 😎 #eventothier — madameminke (@madameminke) 19 november 2022

Wat een topuitzending! In 24 uur - want zo oud is het DWDD-nieuws - zoiets neerzetten: respect voor de makers voor en achter de schermen. #eventothier — Liesbeth van der Heijden (@Liesbethvdh) 19 november 2022

Ze zijn die Gouden Televizier-Ring wel echt dubbel en dwars waard he? #eventothier Wat een vakwerk weer deze week! — Kirsten Keerssemeeckers (@Kirstenschrijft) 19 november 2022

Wat was #eventothier weer subliem. Hoogtepunt vond ik het chanson over Mathijs en Arib la bohème (achter de schermen). Maar sowieso die liedjesteksten zijn zo sterk, ook het regenbooglied van Paul de Leeuw. — roos vonk (@roosvonk) 19 november 2022

Zo ongekend knap wat die mannen maken in zo’n korte tijd. Het enige programma dat ik met plezier morgen voor een tweede keer kijk. #eventothier — MandyKaas (@MandykDH) 19 november 2022

Gister rond deze tijd kwam het stuk over Matthijs en DWDD naar buiten, vanmiddag is dit lied opgenomen... Wat een vakwerk weer. En geen onvertogen woord gevallen, voor en achter de schermen #eventothier — Jef Willemsen (@Norvo82) 19 november 2022

Van de bank gesprongen voor een staande ovatie voor het duo van #Eventothier met hun 'Achter de schermen' op Aznavour, dat ze binnen een dag (!) in elkaar gesleuteld hebben. — Suzanne Geurts (@SuzanneGeurts) 19 november 2022

Magistraal. Echt hoor...Dat lied van Aznavour en die tirade over het ontbreken van een vragenkaartje...#eventothier — Karin (@viegje) 19 november 2022

Bron: Even tot hier, Twitter