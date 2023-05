Manon vond Guus Meeuwis te klein: 'Kon nooit iets worden'

Dat vertelt de styliste in de podcast 30 Minuten Rauw van Ruud de Wild.

Uitnodiging als styliste

De twee kennen elkaar via werk: Manon is styliste en Guus zocht naar iemand die hem wilde stylen. “En ik werd gevraagd: ‘Goh, zou je eens willen kijken of je iets met Guus Meeuwis zou kunnen doen?’ Ik dacht toen: dat is die gast met een bril en die ruitjesblouse! Wat kan ik daar nou mee, wat moet ik daarvan maken? Wat is de gedachte daarachter? Wat gaan we daar nou aan veranderen?”

Eerste ontmoeting

Ondanks haar twijfels besloot ze ervoor te gaan. “Ik werd uitgenodigd: ‘Kom eens een keer kijken wat je ervan vindt, of jullie een klik hebben.’” Als ze Guus voor het eerst ontmoet, schiet er meteen één gedachte door haar hoofd. “Oh! Gelukkig is hij kleiner”, herinnert ze zich. “Zo van: dan kan het toch überhaupt nooit iets worden. Dus blijkbaar heb ik een gevoel gehad van: er is iets met deze meneer, maar het gaat niet, kan niet, never an option.”

Daten geen optie

Manon blijkt niet te overdrijven. In haar twintiger jaren had ze namelijk het motto: ‘Onder de twee meter komt u niet in deze attractie’ vertelt ze tegen Ruud. “Dat was een beetje mijn jeugdding, ik vond het toen ik elf of twaalf was echt niet grappig dat ik zo lang was, en ik ben net als de rest van de wereld overvoerd met plaatjes van mannen die altijd langer zijn dan vrouwen. Dat is het beeld dat je in je hoofd hebt, het was gewoon echt geen optie.” Gelukkig wist Manon dat beeld uiteindelijk los te laten en zou ze inmiddels niet anders meer willen.

