Marc-Marie heeft naar eigen zeggen vaak genoeg roepend voor de televisie gezeten, want wáárom willen sommige mensen toch verlengen in Lang leve de liefde als de persoon tegenover hen duidelijk geen match is? De cabaretier krijgt eindelijk de kans om het te vragen.

Marc-Marie Huijbregts in Lang leve de liefde

Met meer dan 400 afleveringen van het liefdesprogramma valt er veel bij te praten. Er zijn veel perfecte matches gemaakt in deze hitformule, maar niet iedereen heeft het liefdesgeluk gevonden. Zo ging de date van de 73-jarige Anne en 78-jarige Johan legendarisch mis toen zij weigerde om voor hem een paar kaasblokjes te snijden.

Kaas-gate

“Waarom? Dat kun je zelf toch ook?”, was haar reactie toen Johan vroeg of ze een paar blokjes kaas wilde afsnijden voor bij de voetbalwedstrijd. Bij Marc-Marie ging deze date al snel de boeken in als één van de meest iconische dates. “Ik word er nu weer kwaad van”, blikt ze terug met Marc-Marie. “Ik denk: wat een rare kerel, zeg.”

Als Johan vervolgens zelf zijn blokjes kaas afsnijdt en Anne wat aanbiedt, gaat het al helemaal mis. Ze heeft helemaal geen zin in kaas. “Ik was daar niet mezelf. Je weet dat je je fatsoen moet bewaren, maar als ik hem in een andere setting was tegengekomen, had ik hem een knietje gegeven. (...) Hij was echt ruzie aan het zoeken met mij.”

De date eindigt nog legendarischer dan hoe-ie begonnen is. Nadat Johan het een ‘blamage’ noemt dat hij een cadeau meebracht en zij niet, heeft ze nog een boodschap voor hem bij het afscheid. “Dat bloemstukje mag je lekker in je reet steken. Dag.”

Hoe is het nu in de liefde?

Hoe het nu met Anne en haar liefdesleven gaat, blijft nog een beetje onduidelijk. “Ik heb wel een anonieme brief in de brievenbus gehad”, onthult Anne. Met de woorden ‘lieve Anne’ en een foto van een landgoed vroeg de man in kwestie of ze daarheen wilde komen. “Nou, niet natuurlijk”, zegt ze.

De samenvatting van de date tussen Johan en Anne kijk je hieronder nog eens terug:

De aflevering met Marc-Marie terugkijken? Dat kan via deze link.

Bron: Lang leve de liefde (SBS6)