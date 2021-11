Marc-Marie Huijbregts presenteert special van ‘Lang leve de liefde’

In de special blikt de cabaretier een uur lang met een aantal kandidaten terug op de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen twee jaar.

Bijzondere ontmoetingen

In die twee jaar hebben veel bijzondere deelnemers in de appartementen gelogeerd. Kun je je de behoorlijk ongemakkelijke 24-uursdate van Jellie (39) en Pieter (46) nog herinneren? Pieter maakte toen de ene na de andere bijzondere opmerking. De goedlachse Pieter strooide maar wat graag met complimenten.

Of de ontmoeting van Wim (93) en Willy (91): die twee konden het meteen goed met elkaar vinden en durfden alles met elkaar te bespreken. De twee kwamen in hun gesprek dan ook al snel op hun seksleven. Zo vertelde Wim in geuren en kleuren dat hij een paar keer het bed heeft gedeeld met een vrouw die hij leerde kennen in het gemeentehuis.

Wie is nog samen?

Alle kijkers zijn natuurlijk nieuwsgierig: hoe gaat het nu met de stellen? Zijn ze nog bij elkaar? Marc-Marie bespreekt het met zijn gasten. Ook komt een aantal onvergetelijke deelnemers langs bij wie het nog niet gelukt is in de liefde. Hoe hebben zij hun deelname beleefd? De opnames vinden plaats in de Lang leve de liefde-appartementen.

Marc-Marie blikt terug op Lang leve de liefde is woensdag 15 december om 21:30 uur te zien op SBS6.

