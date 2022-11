Marc-Marie Huijbregts reageert op DWDD-rel: “Iedereen komt uit een gat om over hem heen te plassen”

Marc-Marie was jarenlang bijna wekelijks te zien als tafelgast in De Wereld Draait Door. Daarnaast is hij ook goed bevriend met Matthijs.

Sneer in Shownieuws

In de podcast laat Marc-Marie vandaag eerst een kort fragment uit Shownieuws horen. In het fragment is te horen dat presentator Bart Ettekoven een kleine sneer uitdeelt aan Marc-Marie. “Van Marc-Marie hebben we nog niks gehoord, terwijl hij normaal vooraan staat om zijn mening te verkondigen. Maar misschien dat hij in zijn podcast er nog op ingaat.”

“Nou, veel plezier!”

“Nou Bart, ik zal je eerlijk zeggen. Ik voel mij helemaal niet geroepen om daar veel over te zeggen”, zo sneert Marc-Marie terug. “Matthijs is een vriend, dus dan vind ik het ongemakkelijk om daar iets over te moeten zeggen. Want wat je ook zegt, het is nooit goed.” Dit weerhoudt Marc-Marie er echter niet van om tóch nog even er op in te gaan. “Straks ben ik hem te veel aan het verdedigen, wat natuurlijk je eerste instinct is. Dat je denkt jezus, iedereen komt uit een gat om over hem heen te plassen. Nou veel plezier, doe dat maar met z’n allen. Maar daar ga ik mij niet mee bezig houden.”

“Ik ben Mark Rutte niet”

Veel meer woorden wil de cabaretier er niet aan kwijt. “Ik hoef sowieso geen statement te maken. Ik hou niet van persberichten, statements of interessant gedoe. Ik ben Mark Rutte niet. Ik wens iedereen veel sterkte in deze tijd, want ik denk dat dat hartstikke nodig is.”

Bron: Podcast Marc-Marie en Aaf Vinden Iets