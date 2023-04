Marc-Marie licht breuk met Aaf toe: “Er is helemaal geen haat en nijd enzo”

Waar Aaf nu verdergaat met een andere podcast blijft Marc-Marie onder het huidige format met Isa Hoes werken. Vandaag is hun allereerste aflevering online gekomen en daarin gaat Marc-Marie iets verder in op de teleurgestelde reacties die hij heeft gekregen na de aankondiging van het stoppen.

“Ik weet niet hoe we het beter hadden kunnen doen”

“Wij hadden dat natuurlijk helemaal verkeerd ingeschat”, zo begint Marc-Marie. Voor fans kwam de aankondiging weliswaar heel abrupt, maar voor hem en Aaf is het al een tijdje gaande. “Wij zijn hier natuurlijk weken mee bezig. Op een gegeven moment wou de één niet meer en toen wou de ander niet meer en toen wouden we allebei niet meer. (...) Achteraf gezien hadden we het misschien anders kunnen doen, ik weet niet hoe we het beter hadden kunnen doen.”

“Geen haat en nijd”

Volgens Marc-Marie was het absoluut niet makkelijk om het besluit te maken om te stoppen, maar ging het gewoon niet langer. “Aaf en ik hebben het zo goed mogelijk proberen te doen. Er is helemaal geen haat en nijd enzo.”

Bron: Marc-Marie & Isa vinden iets