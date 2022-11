Marc van der Linden (53) kreeg herseninfarct: “Ik ben in goede handen”

“Maandag belandde ik na een herseninfarct ineens in het VUmc, waar ik in goede handen ben omringd door familie en vrienden. En nu de heuvel weer op!” schrijft Marc in zijn Stories. Op de achtergrond klinkt ‘Running up that hill’ van Kate Bush en is een foto te zien van een whiteboard in het ziekenhuis waarop staat: ‘het komt goed’.

Pech met gezondheid

Marc heeft veel pech met zijn gezondheid. Twee jaar geleden lag hij enige tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ik ben daar best snel in een coma geraakt en toen heb ik bloedvergiftiging gekregen”, legde hij uit. “Voor de familie was het heel zwaar, die kregen te horen dat het echt heel slecht met me ging.”

Nog niet klaar met het leven

De oorzaak bleek hardnekkige wondroos. Achteraf beseft de verslaggever pas hoe dicht hij bij de dood is geweest: “Dat gaf me een bepaalde rust. Als het toen afgelopen was geweest, had ik er vrede mee gehad. Ik heb een fantastisch leven gehad met hoogte- en dieptepunten. Ik heb geleefd. Maar ik ben nog lang niet klaar met het leven.”

Weg bij ‘RTL Boulevard’

De royaltywatcher herstelde en was ook weer te zien met bijdrages op RTL Boulevard. Daar stopte hij begin 2022 na twintig jaar mee. Hij had die beslissing naar eigen zeggen zelf genomen vanwege zijn gezondheid en de aanslag op Peter R. de Vries.

Bron: Instagram/ANP