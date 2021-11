Marco Borsato praat graag met overleden vader: “Ik heb het gevoel dat hij luistert”

Maar zijn motto is ‘Alles komt goed’ en dat blijkt: Marco en Leontine zijn weer gelukkig samen. De turbulente periode is inmiddels dus over, maar nog niet helemaal voorbij. In het Belgische programma Het huis vertelt de zanger hierover.

Liefdesbrief

Marco vertelt in het programma dat morgenavond te zien is op de Vlaamse zender Eén over zijn breuk met Leontine. “Als de liefde van je leven, de moeder van je kinderen, bij je weggaat, word je lamgelegd door het verdriet”, vertelt hij. De breuk zorgde voor donkere gedachten. Hij moest en zou een brief aan Leontine schrijven. “Ik heb de volledige verantwoordelijkheid genomen voor wat ik gedaan had en ik heb haar erkenning gegeven voor haar verdriet.” Nu gaat het weer beter en hebben Marco en Leontine een latrelatie. “Met haar wil ik oud worden.”

Stille momenten

Ook vertelt hij over zijn in 2009 overleden vader Roberto. Na de breuk in mijn huwelijk had Marco behoefte om met zijn vader te praten. “Dat doe ik dan in de stille momenten. En het gekke is dat ik het gevoel heb dat hij luistert.”

Tot rust komen

Marco heeft de afgelopen jaren veel aan zijn moeder Mary gehad. Zo trok hij weer bij haar in om tot rust te komen. Die rust heeft hem duidelijk goed gedaan. Het gaat met de dag beter met de zanger. Dankzij zijn moeder, de rust die hij terugvond en de hereniging met de liefde van zijn leven is Marco terug op het goede pad.

Bron: Het huis, HLN.be.