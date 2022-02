Het meisje is geboren op 12 februari 2022 en heeft de naam Jane Marin gekregen.

Vier generaties

“Ja lieve mensen, ik ben voor het eerst in mijn leven oma geworden van een prachtige kleindochter, Jane”, schrijft Marga op Twitter. Ook deelt de zangeres een bijzondere foto van haarzelf met haar moeder, dochter en de kleine Jane. “Vandaag tevens de viergeneratiesfoto gemaakt samen met mijn 89-jarige moeder.”

Ja lieve mensen, Ik ben voor t eerst in mijn leven OMA geworden van ‘n prachtige kleindochter JANE. Vandaag tevens de 4 generatiefoto gemaakt samen met mijn 89 jarige moeder! Wat ‘n geluk, ontroering en emotie. Alleen maar liefde en zo dankbaar. Heel bijzonder, wat ‘n wonder. 💖 pic.twitter.com/0tp2zd3qUC — Marga Bult: Artiest-presentator, dagvoorzitter. (@margabult) 21 februari 2022

Bijzondere zwangerschap

Marga is op een bijzondere manier oma geworden. Dochter Jill (32) was namelijk zwanger van haar broer, Marga’s zoon Joey (31). Hoe dat precies zit? Nou, Jill heeft samen met haar vriendin Maaike al heel lang een kinderwens, maar de wachtlijsten voor een zaaddonor zijn erg lang. Joey zag de wanhoop bij zijn zus en besloot haar te helpen. Hij bood zich aan als zaaddonor. Volgens Marga was het in één keer raak. Hoe dat precies is gegaan, lees je hier.

Wonderkindje

Marga kan haar geluk niet op. Ze heeft zelfs het gevoel alsof ze twee keer oma is geworden. Van één kindje, maar wel van allebei haar kinderen. “Wat een geluk, ontroering en emotie. Alleen maar liefde en zo dankbaar. Heel bijzonder, wat een wonder.”

Mooi begin van het nieuwe jaar voor Marga Bult:

Bron: Twitter, Instagram