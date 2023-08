Marian uit ‘B&B vol liefde’ zet haar succesvolle bedrijf te koop

In B&B vol liefde vertelt Marian regelmatig over haar bedrijf. Ze neemt haar potentiële liefdesmatches zelfs een keer mee naar haar kantoor, waarna de mannen diep onder de indruk zijn van wat ze allemaal in haar eentje heeft weten te bereiken. Dat ze haar bedrijf nu te koop zet, zal dan ook met de nodige pijn in haar hart zijn.

Het is echt goed geweest

“Na ruim 30 jaar heb ik besloten mijn bedrijf te verkopen”, zo schrijft ze op Instagram. “Geïnteresseerden kunnen mij berichten. Alles zal vertrouwelijk in behandeling worden genomen.” In een andere post laat Marian weten dat ze er simpelweg klaar mee is. “Ja, het is echt goed geweest. Maar het blijft wel mijn baby.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Maria Trotter (@marian_benb_portugal) op 16 Aug 2023 om 3:12 PDT

Bron: Instagram