Marianne Weber geniet van de kleine dingen na borstkanker: “Ik ben al blij dat ik nog leef”

Marianne is deze week wel even in Nederland om leuke dingen te doen met haar kleinkinderen Elise (9) en Daylin (15). Ze gaat sushi met ze eten op het Leidseplein en door Amsterdam wandelen.

De zangeres treedt nauwelijks nog op en vindt het wel best zo, zegt ze in een interview met de Telegraaf . “Ach, wie kent mij nog?”, zegt ze bescheiden. “Zo belangrijk ben ik niet en wil ik ook niet zijn. Ik ben al blij dat ik nog leef. Want dat is het wel hoor...”, spreekt Marianne openhartig over haar genezing van borstkanker.

Marianne Weber: ‘Ik leef in reservetijd’

Dit is haar niet in de koude kleren gaan zitten. Nu geniet de zangeres volop van de kleine dingen in het leven. “Ik leef in reservetijd en geniet van elke dag die mij is gegeven. Het is eigenlijk heel erg dat je dat pas beseft als je iets ergs is overkomen. Inmiddels genezen van de borstkanker, kijk je toch heel anders tegen het leven aan. Vandaar dat ik ook niet meer wil optreden.”

Toch doet ze dat bij hoge uitzondering nog wel eens. “Maar dat betreft dan alleen huiskamerbijeenkomsten of trouwpartijen van mensen die me dierbaar zijn en die nadrukkelijk staan op mijn aanwezigheid. Ze komen dan echt alleen voor mij.”

Veel contact met Sieneke

Ook heeft ze nog veel contact met zangeres Sieneke, die ze in 2010 coachte toen ze aan het Eurovisie Songfestival meedeed. Ze spreken elkaar nog regelmatig. “Dat gaat via de telefoon en Facetime, zo’n drie keer per week. Verder schrijf ik teksten voor liedjes. En hoewel ik zelf niet meer de bühne op ga, volg ik de showbizz in Nederland wel. Ik heb veel bewondering voor bijvoorbeeld Mart Hoogkamer.”

Oranje Boulevard

In Gran Canaria heeft de zangeres haar thuis gevonden en woont ze in een appartementencomplex tussen Nederlanders. “We noemen het hier niet voor niets ‘de Oranje Boulevard.’ Eenzaam voel ik me hier allerminst, want we hebben het erg gezellig met elkaar.”

Bron: De Telegraaf