Marie Verhulst over de band met haar broer: “Viktor en ik konden elkaar niet uitstaan”

In een gesprek met Privé vertelt Marie dat broer en zus elkaar vroeger niet uit konden staan. “We hadden alleen maar ruzie en op school deden we alsof we elkaar niet kenden”, zegt ze.

Er was continu spanning in huis, volgens Marie. “In mijn pubertijd maakten we alleen maar ruzie. Ik had helemaal niets met Viktor, en hij niet met mij. We waren echt niet leuk voor elkaar. En voor onze ouders was dat ook niet fijn.” Marie en Viktor zijn de kinderen van Gert Verhulst en Valérie Cailliau. Het stel ging in 2003 uit elkaar.

Een betere band tussen broer en zus

Toen Marie en Viktor achttien jaar werden, veranderde hun band. Ze werden elkaars beste vrienden. “We beseften dat familie toch wel een van de belangrijkste dingen in het leven is. Op een gegeven moment woonden we niet meer bij elkaar in huis. We zagen elkaar niet meer dagelijks en dus waren er geen grote ergernissen meer. Ineens was het gezellig samen”, zegt ze. Viktor is nu echt haar beste vriend. “Heel fijn dat het zo is gelopen. Ik zou nu niet meer zonder hem kunnen.”

Bron: ANP