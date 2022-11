Marieke Elsinga bevallen van eerste zoontje

Marieke maakte in juni haar zwangerschap bekend in haar eigen radioshow Mattie & Marieke. Later die dag maakte ze ook het geslacht van hun eerste kindje bekend bij RTL Boulevard.

De presentatrice deelde de afgelopen negen maanden veel over haar zwangerschap. Zo zagen we leuke beelden van de babyshower van Marieke én plaatste ze prachtige kiekjes van haar zwangere buik.

Op een blauwe wolk

De kersverse mama deelt dat zij en papa Sander niet kunnen stoppen met naar hem kijken, ’m knuffelen en aan hem ruiken. Jip heeft nóg een naam gekregen. ‘Zijn tweede naam is Einte, naar mijn vader’, schrijft Marieke onder de prachtige foto.

