Marieke Elsinga blikt terug op 5 jaar ‘Mattie & Marieke’ bij Qmusic: “Kracht ligt in tegenstrijdigheden”

Marieke blikt terug op vijf jaar lang vroeg opstaan (kwart voor vijf!), maar bovenal op heel veel lol met compagnon Mattie én hun luisteraars. En we mogen vandaag verklappen: de twee tekenden onlangs een meerjarig contract bij Qmusic.

Hoe ging de allereerste show?

“Dat was nog best spannend. Mattie en ik kenden elkaar al een paar jaar, ik had al eerder muziek gemaakt bij Qmusic en hij maakte al een tijdje ochtendradio. We hadden voor die eerste uitzending ook meer dan genoeg gerepeteerd en proefuitzendingen gemaakt, en toch waren we om zes uur ’s ochtends best wel zenuwachtig. Toen we dat ongeveer een halfuur na het begin van de show naar onze luisteraars hadden uitgesproken, waren de ergste zenuwen er wel vanaf. Daarna was het vooral heel erg leuk.”

Hoe zijn jullie een radioduo geworden?

“Matties ochtendprogramma was aan vernieuwing toe. Toen vroeg hij mij. Daar heb ik echt even over na moeten denken. Ik dacht wel meteen: dit is heel interessant, dit kan weleens heel leuk gaan worden. Maar ik werkte destijds ook bij de televisie (RTL boulevard en daarvoor RTL late night, red.) en dat wilde ik graag blijven doen. Ook vroeg ik mezelf af of ik elke dag zo vroeg wilde opstaan. Dat is natuurlijk best een commitment. Gelukkig ben ik meer een ochtend- dan een avondmens. Al vind ik om kwart voor vijf opstaan wel iets anders dan een ochtendmens zijn, haha.”

Hoe was vanaf het begin de chemie met Mattie?

“We wisten van tevoren dat we het goed met elkaar konden vinden en dat er chemie zou zijn, dus dat scheelde. Toch moet zoiets groeien, vooral op een langzaam medium als de radio. Het duurt even voordat mensen je weten te vinden en ze aan je gewend zijn. Onze kracht ligt, denk ik, in dat we dezelfde humor hebben, maar dat er ook veel tegenstrijdigheden zijn. Mattie is chaotisch, ik ben heel gestructureerd. Mattie is wat conservatiever, ik ben wat progressiever. Ook niet onbelangrijk: hij is man, ik ben vrouw. En Mattie is single, ik heb een gezin.”

Wat is je het meest bijgebleven van de afgelopen vijf jaar?

“Dat Mattie me in het eerste seizoen mijn poes Kiki cadeau deed. Wat ook bijzonder was, was dat we tijdens de vorige verkiezingen de lijsttrekkers over de vloer hadden. Naast dat we het over persoonlijke en lollige dingen hadden – we lieten ze bijvoorbeeld hun favoriete track uitkiezen in de aanloop naar het ‘Foute uur’ – hebben we ook echt de verdieping opgezocht. Dat verwacht je niet meteen bij ons programma: we hebben vooral veel lol samen en bespreken veel persoonlijke dingen, die we zelf meemaken. Ik ben er daarom best trots op hoe we dat hebben gedaan.”

Wat was het lolligste of het opvallendste dat jullie meemaakten?

“Heel veel. Ik moet nu denken aan dat we een keer een luisteraar aan de telefoon hadden die vertelde dat ze weleens aan de hectiek van haar gezin ontsnapte door gewoon tegen man en kinderen te zeggen dat ze de hele dag met werk een sessie op de hei had. Ze boekte dan lekker een hotelletje voor zichzelf, om daar vervolgens de hele dag te Netflixen en roomservice te bestellen. Zij heette Angelique en wij vonden dat zo’n goed verhaal, dat we één van onze luisteraars ook een ‘Angelique-experience’ hebben gegeven. Die luisteraar mocht de hele dag heerlijk op onze kosten in een hotelletje zitten.”

Hoe zie je de toekomst van het ochtendprogramma in?

“Heel rooskleurig. We vinden het echt nog superleuk met elkaar, dus voorlopig zijn we nog wel even samen te horen in alle vroegte.”

