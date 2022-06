“Het is een heel gek idee dat er iets in je buik groeit en je lichaam verandert. Het is gewoon een wonder! Als dat in je eigen buik gebeurt, is dat zo bijzonder”, vertelde ze.

Marieke Elsinga zwanger

Marieke laat weten dat haar afwezigheid bij Qmusic niet direct met haar zwangerschap te maken had. “Ik ben niet de afgelopen weken thuis geweest omdat ik zwanger ben. Dat is het echt niet. Ik was heel erg toe aan mentale rust. Het mooie van zwanger zijn is dat ik onbewust het duwtje heb gekregen om aan mezelf te denken.”

Gezinsuitbreiding

De presentatrice en radio-dj deelde op Instagram ook meteen een foto waarmee ze het heugelijke nieuws bekendmaakt. Op de foto is te zien hoe ze haar kat een positieve zwangerschapstest laat zien. “Gezinsuitbreiding! We zijn dolgelukkig”, zo schrijft ze bij het kiekje.

Gefeliciteerd, Marieke!

Bron: Qmusic, Instagram