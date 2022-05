Marieke kondigde begin april van dit jaar aan dat ze haar werkzaamheden tijdelijk zou neerleggen, omdat ze ‘voorzichtig’ met zichzelf wilde zijn. Marieke had het op dat moment razend druk, naast de radio deed ze namelijk ook allerlei tv-klussen en de combinatie werd haar simpelweg teveel.

“Heel dankbaar”

Inmiddels lijkt ze zich weer wat beter te voelen. In haar Instagrampost laat ze weten dat ze staat te trappelen om weer bij Qmusic te gaan zitten. “Vanaf maandag ben ik er weer! Ik heb er mega zin in en ben dit geweldige clubje mensen (voor én achter de schermen) heel dankbaar dat ik even op de rem heb mogen trappen en alle tijd kreeg. Ik houd de woensdagen nog even voor mezelf, maar alle andere dagen zit ik tussen 6-10 uur tegenover mijn grote vriend Mattie op Qmusic.”

Bron: Instagram