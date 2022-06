Marieke Elsinga onthult het geslacht van haar baby

Marieke is sinds Valentijnsdag 2020 samen met haar vriend Sander, die ze ontmoette via een dating-app. Ze vertelde donderdagavond in RTL Boulevard over haar zwangerschap.

Jongetje of meisje?

Ze liet weten dat ze het ‘een gek idee’ vindt dat er een baby in haar buik groeit, maar dat ze ‘hem’ nog niet heeft gevoeld. En daarmee verklapt Marieke direct het geslacht van haar ongeboren kindje.

Namenlijst

“Ik zeg trouwens hem, want het is een jongen. Dat weten we al”, bevestigt ze. Welke naam het jongetje krijgt, weet ze nog niet. Wel heeft ze al een flink lijstje, grapt ze tegen haar RTL Boulevard-collega's. “Luuk is natuurlijk leuk, maar Aran kan. John is ook leuk. Eric, Jeroen. Nou, kortom: het lijstje is nog best lang.”

Onthulling op de radio

Donderdagochtend onthulde Marieke haar zwangerschap in haar radioshow met Mattie Valk op Qmusic. Sinds kort is ze weer op de radio te horen, na maanden van afwezigheid.

Mentale rust

Marieke wilde meteen duidelijk maken dat haar afwezigheid niks te maken had met haar zwangerschap. “Ik ben niet de afgelopen weken thuis geweest omdat ik zwanger ben. Dat is het echt niet. Ik was heel erg toe aan mentale rust. Het mooie van zwanger zijn is dat ik onbewust het duwtje heb gekregen om aan mezelf te denken”, aldus Marieke.

Bron: RTL Boulevard