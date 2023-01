Marieke Elsinga openhartig over gezondheid na zwangerschap: “Hoop op de juiste diagnose”

Marieke kampt namelijk sinds haar zwangerschap met ernstige jeuk en heeft hier nog geen oplossing voor gevonden.

Marieke Elsinga openhartig over gezondheidsprobleem

“Mensen zeggen weleens: ‘Jeuk is erger dan pijn.’ Leek mij dat altijd een beetje onzin. Nou, daar ben ik van teruggekomen”, begint de openhartige Marieke op Instagram.

Ze vervolgt: “In mijn zwangerschap ontdekte ik één jeukend plekje op mijn linkerbeen. Het groeide uit tot meerdere plekken op beide benen, werd bestempeld als zwangerschapsjeuk en zou na de bevalling wel verdwijnen.”

Gek van de jeuk

Inmiddels is ze bevallen, maar verdwijnen deed de jeuk niet. Het werd zelfs alleen maar erger. Welke crèmes en zalfjes ze ook smeerde. “Inmiddels – bijna 8 weken na mijn bevalling – doet staan zeer, ga ik soms gek van de jeuk onder een koude douche en neemt m’n vriend me dansend mee door de woonkamer om me af te leiden.” Ze gaat vandaag naar een dermatoloog in de hoop op een juiste diagnose.

Zwaar proces

Marieke vindt het belangrijk om dit te delen en wil mensen bewust maken van alle fysieke (maar ook mentale) ongemakken die een zwangerschap teweeg brengt. “Mijn kraamtijd met Jip is zalig, maar ik heb ook verdriet, omdat ik voor mijn gevoel soms geen ruimte in mijn hoofd heb voor die kleine, omdat de jeuk zoveel plek inneemt. Je ziet hier alleen de vrolijkheid, de blije koppies, misschien het terugverende lijf, maar ontzwangeren is soms een f*cking zwaar proces”, aldus Marieke.

Haar bericht maakt veel los bij haar volgers. Niet alleen steken velen haar een hart onder de riem, ook is er herkenbaarheid. Zo schrijft actrice Marlijn Weerdenburg: “Herkenbaar. Bij mij stopte het alleen na de bevalling. Succes lieve vrouw!”

