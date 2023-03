Marieke Elsinga over datingfase met vriend: “Hij stuurde pas maanden later een berichtje terug”

Marieke is al zo’n dertien jaar vrijgezel als ze Sander tegenkomt op een datingapp. “Het grappige is: we waren vier jaar daarvoor ook al gematcht, maar dat was nooit van de grond gekomen. Ik had met mezelf afgesproken: ik ga alleen nog maar kwalitatief swipen.” Als ze een melding krijgt dat ze een match is met Sander, is ze meteen enthousiast. “Ik dacht: yes, dat is die leuke gast. Ik meteen een bericht sturen, maar hij zei niks terug. Dat gebeurde pas maanden later.”

“Sander kende mij niet”

Uiteindelijk komt Marieke erachter dat een vriendin Sander via via kent en besluiten ze een keertje te gaan bellen. Wonderbaarlijk genoeg heeft Sander op dat moment geen idee dat Marieke bekend is. “Sander kende mij niet. Hij vertelde dat hij voor ons eerste afspraakje in een bushokje stond en mijn foto zag hangen. Zij leek wel erg op het meisje met wie hij een dag later ging afspreken, zei hij.”

“Ik had tijd nodig”

Hun eerste date is een groot succes, maar waar Sander al direct kriebels heeft, duurt het bij Marieke wat langer. “Ik had tijd nodig. Het fijne: Sander gaf mij die ook. Uiteindelijk merkte ik dat ik het telkens leuker vond hem te zien en kreeg ik het na een maand of twee ook echt te pakken. En daar schrok ik dan weer van. Ging ik op zoek naar wat ik dan níet leuk vond aan hem. Uit zelfbescherming, denk ik.”

Vonk sloeg over op Schiphol

Toch laat ze uiteindelijk alsnog haar gevoelens toe en slaat de vonk over als ze na een vakantie terugkomt op Schiphol en hij haar staat op te wachten. “Zag ik hem staan. Met dat mooie haar. Diezelfde dag vroeg hij verkering. Twee maanden na onze eerste date. En over data gesproken: precies drie jaar na ons eerste afspraakje begon de bevalling.”

Bron: AD