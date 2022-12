Marieke Elsinga over stemgeluid tijdens bevalling: ‘Ik leek wel een walvis’

Onlangs werden Marieke en haar vriend Sander de trotse ouders van zoontje Jip. Dat de bijbehorende bevalling niet helemaal zonder slag of stoot ging, blijkt wel uit het hilarische verslagje dat ze erover deed tegen RTL Boulevard.

Droombaby

Grappig detail: kleine Jip werd om 06.11 uur geboren – rond de tijd dat Marieke normaal gesproken de ochtendshow van Qmusic presenteert met Mattie Valk. Toch handig, als zo’n baby een beetje rekening houdt met je ritme. “Hij is echt een droombaby”, zei Marieke eerder al over haar kleine spruit. “Hij is zo mooi.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Marieke Elsinga (@mariekeelsinga) op 6 Dec 2022 om 2:05 PST

Hemeltergende kreten

Ook mooi: de bevalling, al vindt Marieke ‘het altijd een beetje om te kotsen als vrouwen dat zeggen’. “Toch is het wel zo.” Tijdens de veertien uur durende bevalling, die ze ‘een pijnlijke exercitie’ noemt, passeerden wat hemeltergende kreten de revue. “Op een gegeven moment hoorde ik mezelf een klank maken. Ik leek wel een walvis. Maar ja, toen waren we er bijna.”

Ontplofte melkfabriek

Het komische verslag van Marieke stopt hier niet. Nadat ze laatst een iets te lange wandeling maakte, ervoer ze namelijk een nogal bijzondere sensatie. “Dan heb je het gevoel dat je lichaam er via de onderkant uitvalt. Dat kan mijn bekkenbodem eigenlijk nog niet aan.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Marieke Elsinga (@mariekeelsinga) op 6 Dec 2022 om 2:06 PST

Het ontbreekt de ‘ontplofte melkfabriek’, zoals ze aan zichzelf refereert, niet aan zelfspot, zo blijkt wederom als ze één van de oorzaken – haar voorgevel – omschrijft. “Er zijn zes cupmaten bovenop en ik stond natuurlijk al niet achteraan”, vertelt ze lachend aan RTL Boulevard.

Zin om weer te werken

De komende tijd geniet Marieke van haar zwangerschapsverlof, al kijkt ze er ook naar uit om weer bij Qmusic aan de slag te gaan – waarschijnlijk in februari. “Ik heb zin om weer te werken. Het zal heus wel pittig worden. Maar het is ook lekker, want ik ben ook vroeg thuis van werk. Dan kun je het best wel met zijn tweeën afwisselen.”

Bron: RTL Boulevard