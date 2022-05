“Het gaat eigenlijk wel een stuk beter kan ik zeggen”, zo vertelde ze haar collega Mattie Valk. “In het begin was het verschil nog groot. Het was bijna alsof iemand de afzuigkap uitzette, waarvan je helemaal was vergeten dat deze stond te loeien. En dat je dan denkt: ah, dit is lekker. Wat een verschil!” Toch begint het ook weer een beetje te kriebelen bij de presentatrice. “Nu ik niet aan het werk ben, krijg ik ook weer heel veel zin erin en voel ik dat ik jullie heel erg mis. Ik ga ook in mijn telefoon weer dingen opschrijven van: oh, dit vind ik leuk om te vertellen tegen Mattie straks. Ik vind het heel lekker dat dat weer terugkomt.”

“Misschien moet ik dit niet te ver doorvoeren”

Marieke Elsinga vertelt dat ze heeft geprobeerd om zoveel mogelijk haar rust te pakken. “De eerste weken heb ik vooral niks gedaan en ik zat ook best veel in mijn schulp, dus ik had ook geen behoefte aan vrienden of om iets plannen.” Ze besloot het er lekker van te nemen: “In het begin heb ik elke dag een croissantje gegeten op het terras, met een kop koffie en een glaasje jus d’orange. Daar ben ik na een week of twee mee gestopt. Toen keek ik nog eens goed naar mezelf en dacht ik: ik weet niet hoelang ik thuisblijf, maar misschien moet ik dit niet te ver doorvoeren.”

Marieke Elsinga pakt werkzaamheden weer op

De presentatrice vertelt dan ook dat ze van plan is om volgende week haar eerst werkzaamheden weer op te pakken. “Volgende week start ik met de opnames van een nieuw programma van RTL. (...) Daar kijk ik onwijs naar uit, maar het is natuurlijk niet verstandig om meteen ’s ochtends vroeg de ochtendshow te doen en verder de hele dag in de televisiestudio te staan. Dat is nou precies die sneltrein waarvan ik denk: daar moet je niet meteen met 180 kilometer per uur op. (...) Ik heb ook weer zin om lekker weer tegenover jou te zitten”, zo vertelt ze Mattie.

“Ik wil de datum nog niet hardop zeggen”

Tot slot richt ze ook nog even het woord tot haar trouwe fans. “Lieve luisteraars, ik vind het zo superlief. Ik voel me helemaal niet gestrest en gehaast om terug te komen en dat is echt heel fijn. Ik heb er wel een idee over, maar ik wil die datum nog niet hardop zeggen. En dat komt omdat ik ook wil dat ik nog mijn rust heb, om te voelen of het wel goed voelt om ’s ochtends weer die wekker te zetten”, aldus Marieke Elsinga.

