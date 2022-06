Mariska Bauer betwijfelt of ze weer de oude wordt na herseninfarct

Voor Mariska is het ‘pas’ vijf maanden geleden dat ze een herseninfarct kreeg. Ze is nog iedere dag bezig met haar herstel.

Mariska Bauer weet niet of ze de oude wordt

Mariska vertelt voor de camera's dat er dingen zijn die ze weer moet leren. “Ik ben vooral bezig met het leren accepteren dat ik dit heb gehad”, vertelt ze. “Dat de oude Mariska, die altijd de bezige bij was, er niet meer is. Dat het is anders moet worden.”

Ze weet niet of de oude Mariska ooit terugkomt. “Als ik mijn energie, lijf en hoofd weer op de rit heb, dan zal ik er heus weer zijn. Maar het heeft heel veel tijd nodig.”

Hulp van Frans

Omdat ze nog niet in staat is om alle taken op te pakken die ze voorheen deed, springen de mannen thuis bij. Niet alleen Frans draagt een steentje bij in het huishouden, Mariska ‘zet iedereen aan het werk’. Daarop grapt Frans, terwijl hij het eelt op zijn handen laat zien: “Ik heb nog nooit zoveel gedaan. Het is afzien thuis. Als Maris aan het ontprikkelen is, moeten wij hand-en-spandiensten verrichten.”

Herseninfarct

Frans kreeg de schrik van zijn leven toen Mariska in januari haar arm ineens niet meer kon optillen en begon te brabbelen. Alarmbellen rinkelden en het stel ging gelijk naar een arts, die een allergische reactie vermoedde. Omdat Mariska het zelf niet vertrouwde, ging ze toch met Frans naar het ziekenhuis. Daar werd vervolgens een klein herseninfarct geconstateerd.

Enkele dagen later mocht ze alweer naar huis. “We zijn enorm geschrokken”, schreef de familie in een bericht op Instagram. “De komende tijd gaan we haar steunen en werken aan haar herstel.”

Bron: Shownieuws