Mariska Bauer over herseninfarct: 'Ik had het helemaal niet door’

Een scheve mond, een dubbele tong of een lamme arm: hoewel het beroerte alarm bekend staat om deze 3 veelvoorkomende verschijnselen, is het nog niet zo makkelijk te detecteren wanneer het je zelf overkomt. Mariska Brauer weet daar alles van. Terwijl zij begin dit jaar werd getroffen door een herseninfarct, ging ze door met haar dagelijkse activiteiten. Niet omdat ze haar verschijnselen negeerde, maar omdat ze het in eerste instantie helemaal niet doorhad.

Naar de winkel

Dat Mariska echt niet wist wat er aan de hand was, blijkt wel uit haar activiteiten van die dag. Terwijl ze al een beetje met dubbele tong praatte, bracht ze namelijk nog een bezoekje aan de winkel. Later snapte ze pas dat deze verschijnselen bij een beroerte horen. Op het moment zelf dacht ze dat ze zelf te jong was voor een infarct, zo is onder haar Instagram-post te lezen.

Geef om je hersenen

En zo denken blijkbaar meer mensen erover. Mariska wil nu waarschuwen voor deze gevaarlijke gedachte, en vraagt samen met Omroep MAX aandacht voor de impact van een hersenaandoening. In het programma Geef om je hersenen om 20.30 uur schuift Bauer aan bij Martine van Os en Sybrand Niessen om haar verhaal te doen. Op deze manier hoopt ze dat andere mensen met verschijnselen er op tijd bij zijn en waarschuwt ze vrouwen jonger dan 50 jaar: ook jullie kan het overkomen, dus wees alert.

Bron: Instagram