Mariska Bauer over herseninfarct: “We wisten niet wat mijn levensverwachting was”

Mariska had in eerste instantie niet door dat ze een herseninfarct had. “Ik wilde hier wegrijden, belde ondertussen iemand maar toen ik mijn naam wilde zeggen, kwam het er raar uit”, blikt Mariska terug. “Ik ging terug naar binnen en zei tegen Frans en de jongens dat ik me niet zo lekker voelde. Ik had het gevoel dat ik een dikke tong had: praten ging, maar het kostte me meer moeite.”

Allergische reactie

Toen ze de huisarts belde, werd er gedacht aan een allergische reactie. Na een aantal testjes mocht ze de praktijk verlaten, maar onderweg naar de apotheek in het ziekenhuis ging het mis.

“In de auto begon ik steeds slechter te praten. Niet dat ik dat zelf in de gaten had, maar Frans wel. Bij het ziekenhuis zit ook een huisartsenpost, dus vroeg hij: ‘Kunnen ze toch niet nog even kijken, want ze praat zo raar.’ Volgens mij zat ik toen binnen een half uur bij de Spoedeisende Hulp.”

Emotioneel

Hoewel er niks te zien was op de scan, moest Mariska een nacht in het ziekenhuis blijven. Daar ontdekten ze de volgende ochtend dat het een herseninfarct was. Mariska: “Inmiddels had ik ook meer verschijnselen: mijn mond stond scheef en mijn ene arm was verlamd.”

Het nieuws kwam hard binnen. “Toen het doordrong dacht ik: oh jee, hoe lang heb ik dan nog te leven? Komt het nog goed? We waren allemaal emotioneel. Eerst wisten we niet wat mijn levensverwachting was, we hoorden steeds: ’De eerste 24 uur zijn spannend.’ Daarna worden de eerste wéken spannend, want je kan er nog één overheen krijgen.”

Mariska 2.0

Inmiddels gaat het beter met Mariska, al heeft ze wel snel last van prikkels. “Ik ben nog niet helemaal beter, dat word ik ook niet. Maar ik ga nu naar de nieuwe Mariska. Haha, Mariska 2.0!”

Dit vond Mariska een groot voordeel van de corona-lockdown:

Bron: VROUW Magazine