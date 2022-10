Mariska van Kolck en Willem hebben horrordate in ‘Lang leve de liefde’: ‘Een zeikbek brengt je nergens’

De date tussen Mariska en Willem begint veelbelovend. Zij geeft hem Rummikub, hij staat na luttele minuten al een paar mimosa’s in elkaar te flansen. En hij kan nog koken ook. Ze proosten op een paar ‘gezellige dagen’. Hoe kan dit nog misgaan? Nou, zo...

Ja, ja, ja

Na het klinken van de champagneglazen gaat het rap bergafwaarts. Mariska heeft nog maar net verteld dat ze zo enthousiast is over haar optreden in Beauty & the beast als Willem mededeelt dat hij ‘niet zo’n musicalman’ is. Verder vindt-ie er niet zoveel van, behalve ‘ja’ – een keer of drie. Als klap op de vuurpijl adviseert-ie Mariska om de bezem te pakken en buiten een rondje te vliegen, om ‘even een frisse neus’ te halen.

Willem wil geen gezeik aan z’n kale kop

Willem blijkt zestig tot zeventig uur te werken en wil verder geen gezeik aan z’n kop. Spelletjes spelen doet-ie niet aan, dus het gezelschapsspel dat hij net heeft gekregen, kan ook onaangeroerd bij het grofvuil. Mariska laat zich in eerste instantie niet van de wijs brengen, later wel. “Ik doe zo m’n best”, zegt ze. “Maar ja, soms is dat niet genoeg, hè”, krijgt ze terug. De sfeer bekoelt (lees: bevriest) voorgoed als Mariska hem in één woord moet omschrijven en kiest voor het weinig subtiele ‘kaal’.

Pareltje van een aflevering

Eens in de zoveel tijd komt er een pareltje van een aflevering voorbij, waar Twitter dan met alle liefde op losgaat. Die met Mariska en Willem was er zo een. Laten we het zo zeggen: we hebben flink wat synoniemen voor Willem bijgeleerd. ‘Stuk chagrijn’ en ‘enge narcist’, bijvoorbeeld. Eén Twitteraar schiet te hulp met een gedichtje, speciaal voor Willem. Een greep uit het advies: ‘Een zeikbek brengt je nergens.’

Het is in ieder geval geen raadsel hoe het komt dat Willem nog single is. #lldl — Huphuuuptrut (@huphuuuptrut) 20 oktober 2022

Ik dacht dat Mariska wel gebekter zou zijn, maar ze laat zich gewoon voor heks uitmaken. Die hork heeft van zijn opvoeding slechts de voeding genoten. #lldl — Mir (@Tulpenbol25) 20 oktober 2022

Wat een enorm stuk chagrijn is die Willem.

Vreselijk.

Petje af voor Mariska.

Ze blijft vriendelijk en vrolijk.#langlevedeliefde #lldl — Astrid (@stridjestrijp) 20 oktober 2022

Wow, wat een enge narcist heeft Mariska van Kolck getroffen. Wegwezen Maris. 😬 #LLDL #LangLeveDeLiefde — Guido (@GKlerk) 20 oktober 2022

