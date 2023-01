Het nieuwe seizoen van tv-hit DNA onbekend is van start. Dit keer is niet Dionne Stax het vaste gezicht van de emotioneel beladen show, maar actrice en presentatrice Marlijn Weerdenburg.

Buiten beeld

In de eerste aflevering gaat Weerdenburg langs bij de 46-jarige Pascal, wiens vader buiten beeld is. Zijn moeder vertelde hem naar eigen zeggen eerlijk wie zijn biologische vader is, waarna Pascal besluit de man te bellen. De twijfel slaat toe als deze zijn mogelijke vaderschap stug ontkent en Pascal schakelt Weerdenburg in voor opheldering.

Marlijn Weerdenburg pinkt traantje weg om wel héél bijzondere actie in ‘DNA onbekend’ Beeld AVROTROS / DNA Onbekend

Grote verbazing

Ook de presentatrice klimt in de telefoon en tot ieders grote verbazing lukt het haar om de man over te halen. Hij stemt toch in met een DNA-onderzoek, op voorwaarde dat Pascal geen contact zoekt na de uitslag.

Klinkt als een gulden middenweg, maar dan gebeurt er iets opvallends. Op de dag van de uitslag krijgt Pascal een brief van de man in kwestie: als mogelijke vader staat hij toch open voor een telefonische ontmoeting. Pascal kan het bijna niet geloven: “Jemig, dat is wel heel erg aardig. Dat had ik niet verwacht.”

Opluchting

Vervolgens verlost Weerdenburg Pascal uit zijn lijden en onthult de uitslag van de DNA-test: de man is inderdaad zijn vader. Voor Pascal is dit de bevestiging dat zijn moeder al die jaren eerlijk is geweest. Hij schiet meteen vol en ook Weerdenburg houdt het niet droog. “Al die jaren heb ik dat geweten en heb ik dat geloofd.”

Bron: RTL Boulevard