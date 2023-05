Marlijn Weerdenburg schrijft een emotioneel Moederdag-lied

Toen Marlijn in 2021 hoogzwanger was van haar tweede zoontje Sammie, overleed haar moeder na een kort en plotseling ziektebed. “Nooit eerder lagen dood en leven zo dichtbij elkaar”, schreef ze toen op Instagram.

Troostende muziek

Om zichzelf te troosten in deze moeilijke periode, schreef de theatermaakster het album Mam, dat in 2024 uitkomt. Hierop staat onder andere het nummer Samen, dat ze op de dag van het overlijden schreef aan tafel bij haar ouders thuis en dat op de crematie van haar moeder te horen was.

Rouw verwerken

Ook schreef Marlijn Daar wil ik heen, een emotioneel liedje over het verwerken van rouw. ‘Laat me schreeuwen, om wat ik verloren ben. Laat me huilen, ik wil het alleen (...) Die pijn, daar wil ik heen’, zingt Marlijn. De actrice bezingt daarmee de periode waarin ze even afstand van haar familie nam, om in alle rust tot de kern van haar verdriet te komen.

Ik denk aan je

Sinds Moederdag staat de videoclip online en daar krijg je een behoorlijke brok van in je keel. Marlijn verzamelde namelijk foto's van andere Nederlanders met hun overleden moeders. Daarvoor deed ze in april een video-oproep op Instagram en daar is duidelijk gehoor aan gegeven. In de videoclip zien we de actrice voor een muur bezaaid met foto's.

Op Instagram droeg Marlijn haar volgens zondag een warm hart toe: “Voor iedereen die Moederdag viert zonder moeder. Ik denk aan je”.

