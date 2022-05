Marnie Schulenburg, bekend van ‘As the world turns’, overleden op 37-jarige leeftijd

Marnie stierf enkele dagen voor haar 38ste verjaardag.

Marnie Schulenburg overleden

Onder het grote publiek is Marnie vooral bekend als Alison Stewart uit de soap As the world turns. Van 2007 tot 2010 kroop Marnie in de huid van Alison. Daarnaast speelde ze ook een rol in series als Blue bloods, The good fight, Elementary en Divorce. In de zomer is nog te zien in het derde seizoen van dramaserie City on a hill.

Gezin

Marnie laat haar gezin achter. Met haar echtgenoot Zack Robidas, als acteur bekend van Sorry for your loss en Succession, heeft ze samen één kind. Hun dochter kwam in 2019 ter wereld. Vijf maanden na de geboorte bleek dat Marnie ernstig ziek was.

Laatste bericht

Een week voor haar overlijden heeft Marnie voor het laatst een bericht met haar volgers op social media gedeeld. Het zou haar laatste Moederdag worden die ze, ondanks haar zuurstofmasker, met haar familie kon doorbrengen.

“Het is niet mijn ideaal om een ​​38-jarige moeder te zijn die nu een zuurstoftank nodig heeft om te overleven. Ik wil sterk en mooi voor haar zijn. Ik wil haar laten zien hoe ze zich door deze wereld kan bewegen met mededogen, kracht, levendigheid, humor en vreugde, zoals mijn moeder me liet zien”, schreef ze toen onder andere bij onderstaande foto’s.

Ze vervolgde: “Mijn moeder kwam elke dag 100% opdagen voor mij toen ik opgroeide, zo leek het tenminste. Ik wil Coda hetzelfde geven, maar ik moet aardig voor mezelf zijn en onthouden dat niets blijvend is.”

Bron: ANP