Martien en Erica Meiland reageren op relatiebreuk Montana en Dirk

‘We hebben mooie momenten met elkaar beleefd, maar soms komt er een tijd om elkaar los te laten. We hebben elkaar lief maar gaan ieder ons eigen weg’, schreef Montana op Instagram. De twee waren al acht jaar bij elkaar, maar hebben nooit samengewoond.

Martien en Erica Meiland reageren

Martien en Erica laten aan Shownieuws weten: “Wij vinden het heel verdrietig. Dirk is al zo lang onze schoonzoon. Wij zien hem en zijn ouders als familie. Wat ons betreft blijft deze band bestaan.”

Reactie van Dirk

Ook Dirk heeft een bericht op Instagram geplaatst over de relatiebreuk: ‘Op het moment doen we een stap terug in onze relatie om ons zelf weer terug te vinden. Na alles wat er de afgelopen jaren om ons heen gebeurd is, zijn we veranderd, positief en negatief, bewust en onbewust. Dit kan alleen bereikt worden door elkaar op het moment los te laten en te kijken wat de toekomst ons brengt. We houden van elkaar en blijven in ieder geval goede vrienden.’

Geweldige schoonouders

Hij schrijft ook mooie woorden voor Martien en Erica: ‘Bij deze wil ik ook mijn geweldige schoonouders bedanken, jullie zijn fantastische personen, ik vind het ook heel erg vervelend dat jullie dit mee moeten maken na de geweldige acht jaren welke wij gehad hebben.’

Relatiecrisis

In het boek van moeder Erica konden we al eerder lezen over de relatiecrisis die Montana en Dirk eens zouden hebben gehad. Erica schreef: “Twee jaar geleden hadden Dirk en zij een soort crisis. Hij zei: ‘Als ik afgestudeerd ben en werk heb, verdien ik meer dan jij en moet jij meer in het huishouden gaan doen’.” Montana haar reactie was toen: “Dat gaat niet gebeuren, want ik werk ook keihard. Als jij dat echt vindt, dan maak ik het uit’.” De twee wisten hun relatiecrisis destijds boven te komen, maar nu is het helaas toch over en uit.

Bron: Shownieuws