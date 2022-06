Martien en Erica onthullen of ze nog eens zouden trouwen

Daarop hebben Erica en Martien een verrassend antwoord.

Drie keer getrouwd

“We hebben deze keer een vraag die we aan elkaar moeten stellen”, begint Erica. “We zijn natuurlijk drie keer min of meer getrouwd, want er zat natuurlijk ook een flitsscheiding bij, maar goed laten we zeggen ik ben drie keer getrouwd, zou je dan nog een vierde keer met mij trouwen of zou je dan liever met een nieuwe liefde trouwen?”, vraagt Erica aan Martien.

Derde huwelijk verboden

Dat vindt Martien nog best een dilemma. “Ja weet je, dan moet je eerst iemand vinden. Nee dan vind ik het toch gezelliger voor de hele familie dat we dan nog een keer trouwen. En dan ook helemaal uitpakken.” Erica herinnert hem eraan dat ze niet kunnen trouwen. “Maar wist je dat dat helemaal niet mag? Je mag wel onbeperkt trouwen, maar niet in Nederland. Je mag niet vaker dan drie keer met dezelfde persoon trouwen. Sterker nog, een derde huwelijk is zelfs verboden.”

Flitsscheiding

“Maar wij zijn toch ook drie keer getrouwd?”, vraagt Martien zich hardop af. “Ja, maar wij hebben ook een keer een flitsscheiding gehad”, legt Erica uit. “Dat is natuurlijk niet echt een scheiding. Of zou het wel illegaal zijn? Laat het de fiscus maar niet horen.”

Groot feest

Ondanks dat de twee niet nog een keer mogen trouwen, staat Erica er wel hetzelfde in als Martien. “Nee het is net als wat jij zegt, dan moet je eerst iemand gaan vinden. Dat zie ik helemaal niet aan de horizon verschijnen. Dan zou ik inderdaad weer met jou trouwen en een heel groot feest geven met alle familie en vrienden. Maarja, het mag dus niet. Dus dat scheelt een hoop geld.”

Bron: Wat Goéééd - de positieve podcast