Martien in tranen tijdens zestigste verjaardag: “Wat een kutdag, loop ik alleen maar te janken”

Als jonge jongen fantaseerde Martien Meiland al over hoe het zou zijn om de 60 jaar te bereiken. “Leef ik dan nog? Heb ik kinderen? Wat voor vliegtuigen hebben we dan? En nu bén ik al zestig", zegt Martien donderdagavond opgetogen in Chateau Meiland. “Het is omgevlogen. Ik zou niet meer terug willen, hoor.”

Eigen slingers ophangen

De verjaardagskriebels zijn al een paar dagen aanwezig. Des te groter is de verontwaardiging als Martien op de grote dag geen ‘kasteelheerwaardige’ treatment krijgt. “Nou, ik sta gewoon op mijn eigen verjaardag in badjas mijn eigen slingers op te hangen!", roept hij ontsteld.

50 euro

Gelukkig wordt hij de rest van de dag flink in het zonnetje gezet. Dat begint al met een telefoontje van zijn 92-jarige schoonmoeder. “Als je zo oud moet worden, mij niet bellen", zegt Martien. Erica's moeder doet het tóch en feliciteert Martien telefonisch met zijn verjaardag. Ook stopt ze Martien nog een zakcentje toe. Als cadeautje zegt ze 50 euro naar hem over te maken. Martien wordt er helemaal emotioneel van. Met tranen in zijn ogen hangt hij de telefoon op.

Verrassing

Veel tijd voor emoties is er niet, want de volgende verjaardagsverrassing staat al voor de deur. En wel in de vorm van een auto, waar Martien geblinddoekt in mag plaatsnemen. “Nee! We doen het niet!", gilt hij, om vervolgens toch plaats te nemen.

‘Kutverjaardag’

Na een hysterische rit komt de familie aan bij Martiens favoriete restaurant in Noordwijk. Daar wordt voor hem gespeecht door Erica, die zelf ook ‘natte ogen’ krijgt tijdens haar verhaal. Ook zijn dochters hebben een verrassing voor hun vader. Ook zij hebben een mooie toespraak voorbereid én geven hem een reischeque voor Costa Adeje, zijn favoriete vakantiebestemming. Als zijn schoonzoon Leroy het verhaal dan nog eens afsluit door te zeggen dat Martien een ‘onwijs goede schoonvader’ is, houdt Martien het niet meer droog. “Wat een kutverjaardag! Loop ik alleen maar weer te janken”, lacht hij door zijn tranen heen. “Dan ben je zestig en dan denk ik: je moet toch blij zijn. Dan zijn dat eigenlijk tranen van blijdschap. We hebben het zo leuk met elkaar.”

Geweldige aflevering

De emotionele verjaardagstaferelen komen niet alleen bij Martien binnen. Ook de kijkers zitten geëmotioneerd voor de buis. Op Twitter laten zij weten te genieten van het liefdevolle gezin, het telefoontje van oma en het verjaardagsfeest. “Geweldige aflevering weer", klinkt het op Twitter. “Een lach en een traan.”

Wat is dit toch heerlijke en fijne televisie. Ik hou van die mensen! ❤️ @ChateauMeiland @SBS6 #chateaumeiland pic.twitter.com/69ocmnyKHJ — Donny van Aalst (@tmvanaalst) 21 oktober 2021

Ahhh die oma... En zo lief dat Martien staat te huilen 🥰 #chateaumeiland — Roos (@Rosaliefes) 21 oktober 2021

Oma.. tegen z'n schone moeder😁maar hij is wel ontroerd..lieffff #chateaumeiland — jo (@jokiecroky) 21 oktober 2021

Zitten ze in een huis van weet niet hoeveel ton, maar oma geeft nog steeds 50 euro voor Martien zijn verjaardag 😂 #chateaumeiland — Jessika de Bruin ♋️ 〰️ ➖➰ (@jessikad_de) 21 oktober 2021

Alsnog gefeliciteerd @MeilandMartien.🌹

Geweldige aflevering weer.

Een lach en een traan.

😊☺️#Chateaumeiland — Beth Be🇳🇱🇬🇧🇭🇺🇮🇱 (@BBalings) 21 oktober 2021

Bron: SBS, Twitter.