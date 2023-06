Het is alweer een tijdje geleden dat Maxime het boek Maxime - misbruikt, ontspoord en nu... gelukkig uitbracht. In de aflevering van Chateau Meiland van maandagavond is te zien dat het boek officieel aan de pers wordt gepresenteerd in de woonwinkel van Montana. Maxime volgt daarmee het pad van haar ouders. Alleen haar boek is wel een tikkeltje anders.

Emotioneel

Daarin vertelt ze heftige verhalen over haar ervaring met seksueel misbruik. “Zij heeft gewoon heel erg pech gehad in het begin van haar leven”, zegt Martien als hij de foto in Maxime’s boek ziet. Een “trieste foto” noemt hij het.

Papa Martien vindt het moeilijk om te zien en wordt emotioneel. “Gelukkig is het goed gekomen.” Martien was al eerder open over het ‘moeilijke’ boek van Maxime. “Het zijn vreselijke dingen als je dat overkomt”, zei hij.

Martien Meiland emotioneel door heftig verhaal van Maxime: “Zij heeft heel erg pech gehad” Beeld Kijk/Talpa

Een ‘overwinnaar’

Erica is het niet met hem eens. “Het is een hele krachtige foto juist. Mooi als je het zo groot ziet. Het is gewoon een overwinnaar. Een heel krachtige blik.” Ze is vooral heel blij dat het weer goed is gekomen met haar dochter.

Ook oudere zus Montana leerde nieuwe dingen over haar zusje door het boek. Dat vindt ze best lastig. “Ik wist niet alles. Erg, dat je eigenlijk niet eens weet dat iemand zoiets vreselijks meemaakt.”

