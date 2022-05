Martien Meiland: “Ik denk niet dat we over vijf jaar nog op tv zijn”

In een kort filmpje dat Shownieuws van het gesprek deelde, praat het stel onder andere over het feit dat ze niet meer op hun dooie gemakje naar de IKEA kunnen. Jammer, vindt Erica. “Je gaat zeker met hem niet graag meer ergens heen”, zegt ze terwijl ze naar haar man knikt. Kasten bestellen de Meilandjes dus lekker online.

Zwaar teleurgesteld in Chantal

Tijdens het interview gaat het ook nog even over het akkefietje met Chantal, die Erica en haar man ‘cancelde’ nadat die eerste uitspraken deed over de islam die stof deden opwaaien. Ze vergeleek vrouwen in burka’s met pinguïns en stelde dat er geen meisje is dat het prettig vindt om een hoofddoek te dragen. “Daar was ik zwaar in teleurgesteld, in Chantal. Ik vond Chantal altijd heel leuk, maar dan denk ik: maar je begrijpt het gewoon niet goed, jij hebt je er niet in verdiept”, zo zei Erica er op het podium tijdens de Libelle Zomerweek over.

Erica Meiland schrijft nieuw boek

Hoewel de ophef hun carrière gelukkig niet om zeep heeft geholpen, denkt Martien niet dat ze over vijf jaar nog op tv te zien zullen zijn. “Ja, weet je, op een gegeven moment is het toch ook klaar?” Gelukkig hoeven we de Meilandjes voorlopig nog niet te missen, want het stel werkt opnieuw met Jan Dijkgraaf aan een boek. Erica: “Het is nog heel pril, maar ik denk wel dat het een heel leuk idee is.”

Bron: Shownieuws