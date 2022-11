Martien Meiland snapt kritiek op de begrafenis van Erica’s moeder Jenny niet: “Ik vind dat het heel mooi gedaan is”

RTL Boulevard sprak Martien over de seizoensfinale, maar ook over de kritiek die werd geuit op dit seizoen. Bijvoorbeeld over de begrafenis van oma Jenny.

Afscheid van Jenny

Dit seizoen stond er één aflevering in het teken van het afscheid van Jenny Renkema, de moeder van Erica. Zij overleed deze zomer op 93-jarige leeftijd. De dag nadat Erica het trieste nieuws hoorde, werd er al bij de familie gefilmd. We zagen hoe de uitvaart werd geregeld, hoe de rouwkaart werd gekozen en hoe het gezin zich klaarmaakte om Jenny voor de allerlaatste keer te zien. Daarna volgde de uitvaart, waarbij de camera’s ook aanwezig waren.

Martien Meiland geeft reactie op kritiek

Hoewel er veel lieve reacties op de aflevering kwamen, was er ook kritiek op het filmen van zo’n intiem moment. Daar reageert Martien nu op. “Veel mensen vroegen zich af waarom we dat hebben laten filmen. Maar dan denk ik bij mezelf: dat is toch reality? Zo is het leven. Ik vind dat de productie het op een hele mooie manier gedaan heeft. Het hoort er gewoon bij.”

Huwelijksprank

Maandagavond is de laatste aflevering van het seizoen te zien, die helemaal in het teken staat van de bruiloft van Maxime en Leroy. De kijkers zal het misschien opvallen dat Martien die dag behoorlijk zweette, maar daar is een reden voor, vertelt hij: “Een uur voordat we naar het kasteel, de trouwlocatie, gingen, hebben we het huis van Maxime en Leroy volgestopt met zakken chips als huwelijksprank. Daarom was ik zo bezweet!”

De Meilandjes kerstspecial

We hoeven de Meilandjes niet lang te missen, want hun jaarlijkse kerstspecial komt er weer aan. Het is een dubbele aflevering die te zien zal zijn op kerstavond. Of de Meilandjes zelf nog wilde kerstplannen hebben? Niet echt. “Wij blijven lekker thuis. We gaan eten met familie en vrienden bij ons. Wijnen natuurlijk, en daarna eten.”

Bron: RTL Boulevard