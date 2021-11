Martien Meiland vergelijkt bevalling met een vulkaanuitbarsting

Dat leverde emotionele televisie op. Maar het was een aflevering met een lach en een traan, want de kijkers lagen ook weer in een deuk om een uitspraak van Martien.

In de camper op de ziekenhuisparkeerplaats

In Chateau Meiland vertrokken Maxime en Leroy naar het ziekenhuis voor de bevalling van hun dochtertje. Martien en Erica en de ouders van Leroy namen plaats op het parkeerterrein in een gehuurde camper. Af en toe hadden ze contact met Leroy via Facetime. Hij hield de ouders zo op de hoogte van het verloop van de bevalling.

Herinneringen

Afwachten, dat kunnen Martien en Erica natuurlijk niet zonder wijn en borrelhapjes. Ze maakten het zich zo gezellig mogelijk op de ziekenhuisparkeerplaats. Bij Martien kwamen er op dat moment bijzondere herinneringen naar boven: de geboortes van zijn twee dochters.

Vulkaanuitbarsting

Terwijl hij herinneringen ophaalt, komt de oud-kasteelheer ook met een wel heel bijzondere vergelijking. Hij ziet een bevalling als een vulkaanuitbarsting. “Ik vind het wel een goede vergelijking. Die oerkracht, waarmee dat lava naar boven komt. Voelde jij je niet een soort vulkaan?”, vraagt hij aan Erica, die zegt van niet.

Reacties

De kijkers van Chateau Meiland liggen in een deuk om deze vergelijking. Op Twitter wordt er de ene na de andere grap over gemaakt.

Martien is een beelddenker, gelukkig liet hij het kratergedeelte weg 😉#chateauMeiland pic.twitter.com/rxJ4bd7sae — Joyce Derksen Fotografie 📸🖼️ (@JoyceDFoto) 1 november 2021

Martien ziet een bevalling als een vulkaanuitbarsting.



Ik zou het meer vergelijken als een pingpongbal die je door je neusgat duwt#chateaumeiland pic.twitter.com/SCkREVm629 — 🧆 Old Amsterdam 🏳️‍🌈 (@ThrMrsHolzken) 1 november 2021

Ze hadden haar ook Etna kunnen noemen .....precies !! net als de vulkaan.#Chateaumeiland — Annekentje (@AnnekeKrak) 1 november 2021

Kleindochter van Martien heet Vivé.....naar de Vesuvius vernoemd natuurlijk.....#chateaumeiland pic.twitter.com/rB50hfJKS8 — John (@Grijsiseenkleur) 1 november 2021

Om nou te zeggen dat ik mij een vulkaan voelde nou nee.. #chateaumeiland — L O E S (@loesmentink) 1 november 2021

Nee, ik voelde me geen vulkaan #ChateauMeiland — Louise (@Lieske2509) 1 november 2021

Bron: SBS, Twitter.