Martijn en Fenna uit ‘B&B vol liefde’ delen onverwacht nieuwtje: “Er is nogal wat gebeurd”

Op Instagram delen ze een filmpje waarin ze een update geven over hun situatie.

Grote stap voor Martijn en Fenna

Het liefdeskoppel blijkt namelijk al samen te wonen. Dat nieuws komt vrij onverwacht, aangezien Fenna een maand geleden zei dat ze nog niet wilde samenwonen omdat ze dat te snel zou vinden. “Ik ga eerst lekker mijn eigen leven in mijn eigen huisje opbouwen. We zullen elkaar zien wanneer we kunnen en als dat allemaal na een jaar nog steeds goed gaat, zien we dan wel weer wat we gaan doen”, zei ze toen.

Weg uit Lissabon

Na de opnames van B&B vol liefde besloot Fenna al snel haar koffers te pakken en Bonaire in te ruilen voor Portugal. Om dus niet te hard van stapel te lopen, wilde ze eerst een leven opbouwen in Lissabon. Zo konden ze in de weekenden en op vrije dagen bij elkaar zijn. Maar dat verliep niet helemaal volgens plan.

Martijn en Fenna wonen samen

Fenna was op z’n zachtst gezegd niet tevreden met haar appartement in Lissabon. Vanwege een paar vervelende gebeurtenissen wilde ze daar zo snel mogelijk weg. “We hebben besloten dat ik de komende tijd, tot ik een baan in het onderwijs heb gevonden, in Deixa-o-Resto woon”, vertelt ze enthousiast. Het stel woont samen in het appartement van Martijn, waar hij een fijne thuiswerkplek voor Fenna heeft gecreëerd.

Bron: Instagram