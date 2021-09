Martijn Fischer binnenkort te zien in ‘GTST’

Het 32e seizoen van GTST is onlangs gestart. Vlak voor het begin was er grote paniek bij fans vanwege de gloednieuwe castfoto. Dit keer hebben de makers juist goed nieuws.

Nieuw personage

Wat precies de rol wordt van Martijn is nog niet duidelijk. Het enige dat collega-acteurs Noa Zwan en Tamara Brinkman in de podcast kunnen vertellen, is dat hij opduikt in de verhaallijn van het personage Shanti, gespeeld door Bertrie Wierenga. Het nieuws staat inmiddels ook op het officiële Instagram-account van de soap. Daar is een foto van Fischer in het decor van soapcafé De Koning te zien.

Martijn Fischer speelde in veel verschillende Nederlandse films en series, zoals Baantjer, Gooische vrouwen en Onderweg naar morgen. Hij brak echt door in 2021, toen hij André Hazes vertolkte in de musical Hij gelooft in mij.

Nog meer nieuwe inwoners

Verder verklappen Noa en Tamara dat er nóg meer personages binnenkort te zien zullen zijn in de soap. Helaas voor de fans mogen ze nog geen andere namen bekendmaken. We moeten nog een geduld hebben.

Bron: Instagram, GTST Podcast.