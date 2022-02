Mensen die hem dus nog graag in de rol van André Hazes willen bewonderen, kunnen het beste dit jaar nog naar de musical gaan.

Geveld door corona

Gister werd bekend gemaakt dat zowel Martijn als Annick Boer, de twee hoofdrolspelers, allebei positief getest zijn op corona. Woensdagavond ging de voorstelling daarom door met alternatieve hoofdrolspelers, maar de voorstelling van donderdagavond werd gecanceld. De grote vraag is nu of de twee wel aanwezig zullen zijn bij de landelijke première op zondag.

Afscheid

Wat in ieder geval wél zeker is, is dat het voor Martijn de laatste keer is dat hij de rol van André zal vertolken. “Na die eerdere musical, de film en een theatertour is het hierna wel een keer mooi geweest.” Al zal hij de volkszanger niet helemaal loslaten. “Zij het dat ik nog wel een keer met mijn eigen bandje een clubtour wil doen. Dan wordt het: Fischer zingt Hazes. Nee, dat is echt wat anders. Dit wordt mijn laatste jaar als Hazes. Het laatste jaar dat ik hem spéél. In die clubtour ga ik het podium op zonder zijn hoedje. Gewoon als mezelf.”

Dikmaakpak

Martijn is inmiddels een jaar ouder dan Hazes werd. “Hij overleed op zijn 53e. Ik ben nu net 54. Daar was ik al wel mee bezig. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de première op 27 januari zou zijn. In dat geval zou ik nog precies één dag ook 53 zijn geweest, want op de 28e ben ik jarig.” De acteur staat naar eigen zeggen wel wat gezonder in het leven dan André. “Ik ben 12 kilo lichter dan de vorige keer dat ik in de Hazes-musical speelde. Ik speel zijn rol nu in een ‘dikmaakpak’.”

