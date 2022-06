Het koppel ziet hun nieuwe droomhuis al helemaal voor zich. Maar er doen al snel zich twee problemen voor: hun ellenlange wensenlijst en niet toereikende budget.

Makers Kopen zonder kijken stellen ultimatum

Een bezoek van Martijn is in Kopen zonder kijken altijd positief nieuws. De eerste keer betekent het dat je meedoet aan het programma en dat Alex voor je aan de slag gaat. De tweede bezoek betekent dat er een huis is gekocht en dat nu ook Bob en Roos zich ermee bemoeien. Maar als Martijn opdaagt met Alex en Bob aan zijn zijde weten Jeroen en Carlijn dat het einde oefening is.

De zoektocht naar hun gedroomde woning duurt zo lang dat ze van het team een ultimatum en vervolgens een deadline krijgen. Met minder eisen (toch geen Pippi Langkous-huis) en meer budget (nu 600.000 euro) moet Alex in korte tijd een huis op de kop tikken. Even lijkt het erop dat het niet is gelukt...

Zoektocht afsluiten

Zijn tongue-in-cheek voice-over teksten en soms ietwat flauwe manieren om kenbaar te maken dat er een huis is gekocht, zijn trouwe fans van Kopen zonder kijken inmiddels wel gewend. Maar wat hij in de laatste aflevering doet, gaat zelfs voor Martijn ver.

Vlak na de verstreken deadline nodigt hij Jeroen en Carlijn uit om te praten met Bob en Alex. Wat het koppel niet weet, is dat het Alex is gelukt om net binnen de gestelde deadline een klushuis aan te schaffen. Maar Martijn laat het koppel liever nog even zweten.

“Een paar maanden geleden hebben we vastgesteld: we moeten een deadline stellen. De dag is gekomen en ook weer gegaan, dus we moeten de zoektocht afsluiten. We hebben de zoektocht nu ook afgesloten”, zegt Martijn bloedserieus. Het huilen staat Carlijn inmiddels nader dan het lachen. Zij had de hoop bij het stellen van de deadline al opgegeven. “Ik dacht: nu is het wel klaar. Dat is de grootste teleurstelling voor mij.”

Goed nieuws

Gelukkig brengt Martijn daarna al snel het goede nieuws: Alex heeft een heerlijke woning in Soest gevonden voor het gezin. “Jullie zijn een stel dat precies weet wat ze willen en wat ze níet willen. Dat moet maar net op de markt komen”, aldus Alex. “En laat dát nou ook gebeurd zijn.”

Carlijn en Jeroen, die al druk bezig zijn met de teleurstelling van de mislukte zoektocht verwerken, weten niet wat ze horen. Ze zijn zo blij en dankbaar dat ze de drie mannen direct in de armen vliegen. “Ik kan wel janken”, schreeuwt Carlijn uit. Als de zoektocht naar hun droomhuis na anderhalf jaar eindelijk is afgerond en na de verbouwing een prachtig huis op hen staat te wachten, kunnen ze niet blijer zijn. “Ik zie het helemaal gebeuren hier”, zegt ze. “Hier hoeven we echt nooit weg.”

