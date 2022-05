Het team van Uitstel van executie stond deze week op de stoep bij Anneke. Nadat Annekes man in de crisis zijn baan kwijtraakt en begint te drinken, gaat het bergafwaarts. Van de ene op de andere dag verdwijnt hij en blijft Anneke met drie kinderen achter. De hoge woonlasten van hun huis kan zij niet alleen betalen, dus besluit ze het huis te koop te zetten.

Huis blijkt bedrijfspand in Uitstel van executie

Dan begint alle ellende pas echt. Anneke is jaren geleden bij haar ex-man ingetrokken. Dat is toen, voor zover zij wist, allemaal netjes geregeld. Bij de notaris regelde ze dat zij ook op de hypotheekakte kwam te staan. Helemaal voor elkaar, dacht zij. Maar toen Anneke de woning wilde verkopen, kwam ze erachter dat de woning een bedrijfspand is en niet als woning op de markt gebracht mag worden. Als ze het huis als bedrijfspand zou verkopen, zou haar dat veel minder opleveren en zou ze in de financiële problemen komen.

Makelaar Alex gaat verhaal halen

Makelaar Alex vond het maar een vreemd verhaal. Toen Anneke op de hypotheekakte kwam, is er een taxatie geweest met een makelaar en een notaris. Als het huis toen al een bedrijfspand was, zouden ze dat niet goedgekeurd hebben en zou de bank daar zeker ook geen hypotheek voor hebben verstrekt. Tussen het opstellen van de nieuwe akte en het moment van willen verkopen, moet er dus iets veranderd zijn. “Haar ex-partner heeft de woning destijds gekocht zonder belemmeringen. Anneke is er in 2005 bijgekomen, dus wanneer is de bestemming dan gewijzigd? Vóórdat ze het hebben gekocht of nadat ze het hebben gekocht?”, vroeg Alex zich dan ook hardop af in de uitzending.

Niet verantwoordelijk

Uiteindelijk krijgt Alex steun van de gemeente: “Als de professionals hun werk hadden gedaan, was de hypotheek nooit tot stand gekomen en had zij deze problemen niet gehad. Dus dan is de slotconclusie wat mij betreft, en de gemeente is het daarmee eens, dat zij niet verantwoordelijk is voor de ontstane situatie en ook niet de rekening mag krijgen.” De gemeente wijzigde de bestemming naar een bedrijfswoning, waardoor je er zowel mag wonen als een bedrijf mag voeren én Anneke het dus voor een goede prijs zou kunnen verkopen.

Laatste aflevering Uitstel van executie

En dat lukte! Alex wist de woning te verkopen en Anneke vond een betaalbare huurwoning waar ze met haar drie kinderen kan gaan wonen. Een prachtig einde van de aflevering én jarenlang Uitstel van executie. Dat kwam ook binnen bij presentator Martijn Krabbé, die het niet droog hield toen hij het goede nieuws hoorde. “Het is zoiets ontroerends”, zei hij. “Het laat zien hoe lang je al in die paniekstand staat en voortdurend je leven hebt geleid met het gevoel dat het elk moment kan instorten. Ik realiseer me nu pas hoe zwaar dat voor je geweest moet zijn.”



Waarom stopt Uitstel van executie?

Uitstel van executie scoort prima kijkcijfers en wordt altijd druk nabesproken. Waarom stopt het hulpprogramma dan? Niet RTL, maar het team van Uitstel van executie zelf heeft de stekker eruit getrokken, verklaarde Martijn Krabbé eerder aan RTL Boulevard. Een van de redenen is volgens de presentator dat het format verouderd is. “RTL heeft die beslissing geaccepteerd.”

Ook de kijkers van het programma waren ontroerd en gaven aan het programma te gaan missen.

Bron: RTLBoulevard.nl