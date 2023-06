Martijn Krabbé onthult: zó gaat het er echt aan toe achter de schermen van ‘Kopen zonder kijken’

Op dit moment zijn de opnames voor seizoen 7 in volle gang. Als kijker weten we natuurlijk wel dat een zoektocht naar een huis erg onvoorspelbaar kan voorlopen en dat er flink wat tijd in kan gaan zitten. Voor Martijn en de andere experts heeft dit de nodige gevolgen. “Soms denk je dat je een paar dagen vrij hebt, dan word je gebeld en moet je alles uit je handen laten vallen. ‘We moeten nú een koopcontract tekenen!’ krijg je dan te horen. Daarna moeten we natuurlijk het huis laten zien. Kopen Zonder Kijken is een behoorlijk dwingende tante”, zo vertelt hij aan RTL Boulevard.

Grote irritatie bij Bob

Juist doordat de opnames over zo’n lange periode zijn uitgesmeerd, zien we als kijker een groot deel ook niet. “Het lukt wel iedere keer, maar als je bij ons achter de schermen meedraait, dan is het echt vaak kielekiele, hoor!” Bij Bob kan dit met name voor de nodige irritatie zorgen. “Ik heb in het verleden ook wel eens gehad dat er ook wel eens wat teleurstelling was, waar ik dan bloedgeïrriteerd door ben. Dan denk ik: ‘Je hebt geen idéé hoe hard we voor je gewerkt hebben!”

Bron: RTL Boulevard