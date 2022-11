Martijn Krabbé openhartig over ‘The voice of Holland’: “Ik had het moeten weten”

Begin dit jaar kwam het YouTubeprogramma Boos met een aflevering die geheel in het teken stond van de talentenshow en dingen die zich achter de schermen zouden hebben afgespeeld. Presentator Tim Hofman bracht aan het licht dat er meerdere gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag waren geweest, waarbij onder anderen Ali B, Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. zouden zijn betrokken. Het programma werd destijds direct stopgezet. Inmiddels is bekend dat Martijn N. niet wordt vervolgd.

Geen aanwijzing

“Dit heeft zich kennelijk kunnen afspelen terwijl ik het niet zag. Als er maar 1 procent waar is van wat er over wordt gezegd, dan is dat rampzalig”, blikt Martijn zondagavond terug in Isola di Beau. Beau vraagt Martijn wat hij zichzelf kwalijk neemt. “Ik had het moeten weten. Achteraf zeg ik: ik had een keer kunnen vragen of iedereen wel veilig was. Maar ik had geen aanwijzing dat het niet zo was.”

‘John was er kapot van’

De presentator heeft met er achteraf ook met John de Mol over gesproken, die lang verantwoordelijk was voor TVOH. Hoewel Tim Hofman in een vervolgaflevering van Boos onthult dat De Mol op de hoogte zou zijn geweest van de misstanden bij het programma, zegt Martijn dat de mediamagnaat er stuk van was. “Ik ben heel goed bevriend met hem. Op dat moment was hij niet John de Mol, maar de vader van Johnny en de broer van Linda. Of de ex van Willeke Alberti, die voor mij een soort reservemoeder is. John was er kapot van.”

Verplichting naar kandidaten

Martijn weet niet of The voice ooit terugkeert op de buis. “Ik heb werkelijk geen idee. Je bent misschien verplicht aan de mensen die in de laatste editie zaten en al verder waren gekomen om het alsnog af te maken. Dat zou ik legitiem vinden.”

Bron: RTL Boulevard/RTL