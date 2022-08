Martijn legt uit waarom hij zo emotioneel was in ‘B&B Vol Liefde’

“Martijn, ik dacht dat ik de grootste jankbal was, maar ik denk dat ik in jou mijn meester moet herkennen en erkennen”, zo grapte Eva. “Wist je dit van jezelf? Dat dit op de loer lag?”

“Zij kwamen met verwachtingen en ik had gefaald”

Martijn vertelde dat er allerlei factoren een rol speelden. “Tijdens de opnames heb ik heel weinig geslapen, ik was heel erg moe. En ik heb ontdekt dat ik niet kan daten met meerdere vrouwen”, zo legde hij uit.

“Wat het voor mij was, en dat besefte ik eigenlijk pas toen ik terugkeek, is dat ik emotioneel werd omdat ik het gevoel had dat ik die meiden teleurstelde. Zij kwamen met verwachtingen, ik faalde en dat vond ik heftig. Een afscheid was voor ons altijd heftig.”

Geen samenwoonplannen

Inmiddels weten we dat Martijn en Fenna nog steeds een setje zijn. Het was daarom geen verrassing dat hij meenam naar Jinek.

De twee zijn nog steeds gek op elkaar. Toch gaf Fenna een verrassend antwoord op de vraag of ze bij Martijn woont. “Ik heb nu een kleine maand bij Martijn gewoond. Aanstaande donderdag verhuis ik naar Lissabon. Ik vind het belangrijk om mijn eigen leven te hebben”, vertelde ze. “Ik heb een baan gevonden en een appartementje, dus dat is een mooie opstap en vanaf daar gaan we nu kijken hoe verder.”

Bron: RTL 4