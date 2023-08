Martijn uit ‘B&B vol liefde’ legt uit waarom hij in alle scenes zoveel zweet

Martijn komt regelmatig nogal oververhit over in het programma. Zijn gezicht is bedekt met zweetdruppels en er hangt regelmatig een handdoekje over zijn schouder. Hij legt nu uit hoe dat zit. “Het is hier in de heetste periode opgenomen, dus daarom zweterige Martijn.” In het droge seizoen stijgen de temperaturen boven de dertig graden.

Aan de Thaise kust bij Hua Hin zijn er inmiddels drie vrouwen Martijn op komen zoeken. Mede-Feyenoord-fan en Rotterdammer Bianca leek een goede match. Toch stuurde Martijn haar weg. “Als er op een gegeven moment geen liefdesklik of warm gevoel komt, dan moet je afscheid van iemand nemen.”

Langer onderweg dan bij Martijn

Dan komt de 47-jarige Silvana uit Nijverdal langs. Ze heeft nét ruim twaalf uur in het vliegtuig gezeten en is benieuwd naar de B&B-houder waar ze zich voor heeft aangemeld. Maar dat loopt tóch even anders. Het uitgesproken uiterlijk van Silvana staat hem totaal niet aan. “Dat heb ik niet gezien op haar filmpje”, zei hij in de aflevering van B&B vol liefde. Aan RTL Boulevard legt hij uit hoe het zit: “Het is niet fijn om dat te doen.”

Een andere grote liefde?

Hij reageerde ook nog op andere geruchten. Een vriend zou vertelt hebben dat er een andere liefde zou zijn voor Martijn. Eén vrouw die echt zijn hart wist te raken. “Zij is altijd al zijn grote liefde geweest”, vertelde vriend Henk aan het AD. Daarover zei hij: “Dat speelt niet meer, ik ga nooit meer terug naar Nederland.” Hopelijk zit die éne goede liefdeskandidaat dan toch in B&B vol liefde.

Maar er speelt nog meer rondom de eigenaar van Say Cheese. In deze aflevering hoor je een wel heel mysterieus nieuwtje over Martijn.

Bron: RTL Boulevard