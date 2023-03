Martijn uit ‘MAFS’ is weer gelukkig in de liefde: “Ik geniet er enorm van”

RTL Boulevard zocht Martijn op. Het interview verliep nogal moeizaam, want de beste man wilde het niet over Nicole hebben. Gelukkig had hij wel ander nieuws te delen.

Martijn uit ‘MAFS’ weer gelukkig in de liefde

Namelijk zijn prille liefdesgeluk. “Ik ben heel leuk aan het daten. Het mag nog geen naam hebben, er is nog geen sprake van een volgende stap. Maar de eerste stapjes zijn gezet en daar geniet ik enorm van”, aldus Martijn.

Koppelsweekend

Tijdens het koppelsweekend van MAFS zorgde een onverwacht bezoek van Martijn en Nicole nog voor een hoop reuring. Boulevard vroeg Martijn nog even naar de uitspraak die hij toen over Paula deed.

Match met Paula?

Het huwelijk van Paula en Remco lijkt, net als dat van hem en Nicole, te zijn gestrand. “Ze hadden het om moeten draaien en mij aan Paula moeten koppelen”, zei Martijn tijdens het koppelsweekend. Nu denkt hij daar toch anders over: “Er is niks tussen ons,” liet Martijn aan Boulevard weten, “er bloeit niks op. Het is grappig: als je met iemand staat te praten, denken mensen altijd gelijk dat er iets is.”

Bron: RTL Boulevard